Почетный гражданин Саратова Тамара Тупикова прокомментировала лишение Александра Ландо звания.

— Он мне напоминает МОК, у тех тоже вечно претензии к российским спортсменам, а доказательств нет, — отметила она.

Заслуженный тренер РСФСР считает, что таким людям не место среди Почетных граждан

— Когда впервые возник вопрос о лишении его почетного звания, ко мне обратились сразу несколько человек с предложением написать письмо в поддержку, чтобы такого человека лишили звания Почетный гражданин города Саратова. У него на протяжении многих лет постоянно были какие-то претензии. Я ему как-то на собрании сказала: «Вы мне напоминаете МОК – международный олимпийский комитет. Вот вечно у них претензий много к нашим спортсменам, но когда начинают разбираться, доказательств нет, одни мелочи». Так и Ландо, у него все время претензии, а аргументов как таковых нет. Вот он пойдет школу проверять, где-то на палец не долили молока или на полпальца компота и он начинает ерничать. Разве можно его сравнить, например, с народным артистом Советского Союза Леонидом Сметанниковым? Или с Вадимом Прелатовым, который в год делает полторы тысячи операций на сердце, дает путевку на многие годы жизни стольким людям, разве можно Ландо ставить на одну ступень с ним? Ну что он сделал полезного для города? Кому он чем помог, что-то построил? Может кто-то и найдется среди Почетных граждан сердобольный, который считает – да ладно, пусть останется. Но многие мне говорили – давайте мы соберемся и напишем коллективное письмо, что нам в нашем коллективе таких людей не надо. И решение, принятое депутатами городской Думы – правильное, -добавила Лариса Тупикова.