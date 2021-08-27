Умер почетный гражданин Саратова Владимир Тупикин. Об этом стало известно во время заседания городской думы, на котором рассматривался вопрос об увеличении размера материальной помощи почетным гражданам Саратова.

Присутствовавшие на заседании почли его память минутой молчания.

По результатам заседания, принято решение об увеличении материальной помощи почетным гражданам до 20 тысяч рублей в месяц. Ранее она составляла 50 тысяч рублей в год. Возмещение затрат на захоронение увеличилось с 50 до 100 тысяч рублей.

Некролог Владимира Тупикина опубликован на сайте мэрии:

— Владимир Дмитриевич Тупикин ранее работал директором Центрального НИИ измерительной аппаратуры г. Саратова. Являлся членом координационного научно-технического совета по СВЧ электронике НТС Министерства электронной промышленности СССР и оборонной промышленности Российской Федерации, научно- координационного совета управления МО по СВЧ технике для систем и комплексов вооружения и военной техники при Начальнике Вооружения Вооруженных сил Российской Федерации, секции «СВЧ — электроника» предприятий промышленности радиоэлектронного комплекса, председателем Саратовского областного правления Всесоюзного, в дальнейшем Российского, научно- технического общества им. А.С. Попова, членом Совета старейшин Торгово-промышленной палаты Саратовской области. Владимир Дмитриевич — лауреат государственной премии Российской Федерации в области науки и техники, заслуженный машиностроитель Российской Федерации, кандидат физико-математических наук, доцент и профессор Саратовского государственного университета, действительный член международной академии информатизации и академии проблем качества Российской Федерации. Награжден двумя орденами «Трудового Красного знамени», орденом «Знак Почета», знаками «Почетный радист СССР» и «Почетный работник электронной промышленности», в течение 2-х созывов (с 1984 по 1990 г.г.) избирался депутатом Саратовского городского Совета народных депутатов, имел благодарность Президента Российской Федерации «За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность» (2015).

Звание «Почетный гражданин города Саратова» присвоено Тупикину Владимиру Дмитриевичу в 2011 году.

Администрация муниципального образования «Город Саратов», Саратовская городская дума и жители города Саратова выражают соболезнование семье и близким умершего«. — написано в некрологе.