Администрация саратовского отделения Почты России прокомментировала ситуацию с водителем, бросающим посылки в машину.

Напомним, накануне в интернете распространилась видеозапись, на которой видно, как водитель возле одного из саратовских участков почты швыряет посылки в кузов машины вместо того, чтобы аккуратно сложить их.

Руководство почты заявило, что такое отношение к посылкам недопустимо. С водителем проведены разъяснительные беседы, он привлечен к дисциплинарной ответственности. Проведен внутренний инструктаж сотрудников, чтобы такая ситуация не повторилась.