Компания АО «Почта России» и ее сервисы работают в штатном режиме, несмотря ни на какие санкции Запада.

Но некоторые изменения в работе компании в связи с крайне напряженной внешнеполитической обстановкой все же появились.

Так, могут быть увеличены сроки отправлений по некоторым направлениям. Об этом своих клиентов предупреждают в пресс-службе УФПС Саратовской области.

«Почта России» оперативно реагирует на вынужденные изменения в авиасообщениях, организуя альтернативные маршруты. Между тем, сортировочные центры работают без перебоев.

— В связи с остановкой работы «Укрпочты» «Почта России» временно прекратила приём отправлений на Украину, так как прямой почтовый обмен между странами закрыт. Решения по возможности доставки уже принятых отправлений будут приняты в ближайшее время, — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, из-за временного отсутствия возможности доставить корреспонденцию наземным путем или авиасообщением в республику Молдова российская почтовая компания на неопределённое время прекращает доставку почты в эту страну.