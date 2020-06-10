Отделения почты России будут работать по измененному графику из-за рабочих дней. Об этом сообщает пресс-служба УФПС по Саратовской области.

Завтра, 11 июня почтовые отделения будут работать на час меньше. А вот 12 июня все отделения почтовой связи будут выходными кроме центральных. По субботнему графику будет работать почта на улице Чапаева, дом 80 и на Привокзальной площади дом 1.

Для сельских почтовых отделений, может быть иной режим работы. Для вопросов так же есть мобильное приложение Почта России или официальный сайт.