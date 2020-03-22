«Почта России» прерывает сообщение с 15 странами, которые временно прекратили принимать международную корреспонденцию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Почта не будет отправляться в государства, которые прекратили прием международных посылок и писем из-за пандемии коронавируса.

Так, корреспонденция не будет уходить в Монголию, квейт, Ливию, Перу, Молдавию, Шри-ланку, Тунис, Каймановы Острова, Французскую Полинезию, Ливан, Филиппины, Мальдивы, Острова Пасхи (Чили), Мьянмы и Эквадор. Эти государства возобновят обраточку международных почтовых сообщений после снятия запрета на обраточку международной почты.