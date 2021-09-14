В Саратовской области сотрудники десяти почтовых отделений добились повышения зарплаты.

Напомним, на прошлой неделе, 6 сентября, почтальоны в Энгельсе объявили забастовку из-за низких зарплат и плохих условий труда. Об итогах такого радикального решения сообщила лидер профсоюзной организации Галина Канакова по итогам встречи с директором саратовского подразделения «Почты России» Сергеем Дубровиным.

Она рассказала, что зарплату почтальонам обещали поднять до «саратовского» уровня до конца года. Таким образом, операторы будут получать 16,7 тысяч, почтальоны — 14 тысяч рублей. Напомним, до повышения они получали 13,2 и 10,2 тысяч соответственно.

—Другого нам не предложили, поэтому мы пошли на встречу, хоть нас это и не совсем устраивает. Идти в атаку мы не хотим, важно, чтобы люди не потеряли рабочие места, — сказала Канакова.

Также по итогам забастовки почтальонам пообещали улучшить и условия работы. Так, с сотрудников наконец сняли мерки для предоставления новой формы, а также обещали закупить стулья и отпугиватели для собак. Отделение по возможности снабдят аптечками и скотчем с логотипом Почты России, проведут ремонт транспортеров.

Что касается доплат ряду категорий и снятию ограничений по выплате пенсии за реализацию товаров, местное руководство самостоятельно решить такие вопросы не может.