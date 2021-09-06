Работники «Почты России» в регионе крайне недовольны размером заработной платы и условиями труда.

Эти причины вынудили часть почтальонов Саратовской области начать в понедельник 6 сентября забастовку. Инициатором её является независимый областной первичный профсоюз почтовых работников.

Формально почтальоны на своих местах, но выполняют работу строго по должностной инструкции. Это так называемая «итальянская забастовка». Акцию поддержали порядка 40 почтовиков в Энгельсском и Ровенском районах.

Забастовщики говорят, что нарушаются их элементарные права. Вплоть до выдачи служебной одежды, которой порой нет, и организации рабочих мест, когда отсутствует даже самая необходимая мебель.

Одно из главных требований работников почты — повышение жалования, которое не дотягивает даже до размера минимальной оплаты труда.

Сегодня состоялась встреча бастующих с руководством, которому были предоставлены требования работников.

Якобы энгельсскким почтальонам пообещали повысить жалование.

Однако, если требования работников не будут удовлетворены, почтовики грозят пойти на крайнюю меру — начать голодовку. А пока они вновь приступили к своим обязанностям.