С 5 августа жители поселков Соколовый и Расково, хуторов Бартоломеевский и Малая Скатовка могут остаться без воды по вине ООО «Кристалл 2001». Об этом сообщили в ООО «КВС».

Причина отключений — долги этой управляющей компании суммой свыше четырех миллионов рублей.

При этом, компания продолжает реализовывать холодную воду среди жителей по цене, на 15 процентов превышающей стоимость воды «КВС». Пользоваться ресурсами и не платить за это – неприемлемо, — отметили в ООО «КВС».

Отметим, что в этих населенных пунктах проживает свыше девяти тысяч человек, которые будут вынуждены остаться с пересохшими кранами на неизвестный срок.

Напомним, на прошлой неделе в такую же ситуацию могли попасть жители Сторожевки.

Усилиями прокуратуры этого не произошло, должник обязался отдавать деньги.

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