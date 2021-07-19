За прошедшую неделю в МЧС от жителей Саратовской области поступило 9,980 тысячи звонков с сообщениями о пожарах. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

За это время пожарные совершили 546 выездов. На тушение пожаров они выезжали 212 раз, на проведение спасательных работ и ликвидацию последствий ДТП 42 раза, на срабатывание сигнализации три раза. При этом зафиксирован 51 ложный вызов. Во время тушения пожаров сотрудники спецслужб спасли одного человека.

Также стало известно, что с начала года на территории Саратовской области зарегистрировано 29 лесных пожаров, общая площадь составляет 468,02 гектара.