За 11 месяцев этого года на энгельсском и балаковском мусоросортировочных комплексах АО «Ситиматик» в Саратовской области из общего объема твердых коммунальных отходов была отобрана почти 1000 тонн картона и бумаги. Весь отсортированный объем ВМР был отправлен на глубокую переработку и тем самым возвращен в хозяйственный оборот.

Пятую часть в обычном мусорном ведре занимает именно бумага – ценная и пригодная для переработки фракция. На мусоросортировочных комплексах региона отбирают бумагу микс и разные виды картона. Так, картон отбирается на этапе первого визуального контроля, а бумага проходит отбор на оптическом сортировщике, далее поступая на ручную досортировку. Перед отправкой конечным переработчикам вторсырьё прессуется в кубы. В настоящее время часть целлюлозного сырья остается в Саратовской области и идёт на изготовление лотков для яиц.

— Бумага — это ценное сырье, которое можно и нужно отправлять на переработку. Для изготовления одной тонны бумаги требуется в среднем две тонны древесины. Давая бумаге новую жизнь, мы вносим неоспоримый вклад в сохранение лесов нашей страны. При правильном обращении многое из того, что мы выбрасываем, может быть вновь использовано. Например, бумагу и картон можно перерабатывать до 7 раз. Именно возврат в хозяйственный оборот уже использованных материалов стал одной из задач нацпроекта «Экология», — заявил директор регионального оператора Михаил Андреев.

АО «Ситиматик» в рамках концессионного соглашения с Правительством Саратовской области построило и эксплуатирует современную инфраструктуру отрасли обращения с ТКО: два мусоросортировочных комплекса с полигонами и сеть мусороперегрузочных станций. Эксплуатация концессионных объектов является наглядным примером успешной реализации инфраструктурного инвестиционного проекта. Финансовая эффективность производственных процессов и защита окружающей среды от негативного влияния твердых коммунальных отходов – приоритетные направления деятельности компании.