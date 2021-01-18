Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов рассказал на брифинге в минздраве о статистике по коронавирусу.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч человек — 1654, под наблюдением находятся 267 человек, прибывших из-за рубежа.

В стационарах находится 2,477 тысячи человек с коронавирусом, 3,302 тысячи с пневмонией. Тяжелых пациентов 925, на интубации трахеи 34 человека, на масочной ИВЛ 164.

Продолжается вакцинация, поступило 9,132 тысячи доз вакцины, привито 4,819 тысячи человек.