Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов рассказал на брифинге в минздраве о статистике по коронавирусу.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч человек — 1654, под наблюдением находятся 267 человек, прибывших из-за рубежа.

В стационарах находится 2,477 тысячи человек с коронавирусом, 3,302 тысячи с пневмонией. Тяжелых пациентов 925, на интубации трахеи 34 человека, на масочной ИВЛ 164.

Продолжается вакцинация, поступило 9,132 тысячи доз вакцины, привито 4,819 тысячи человек.

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