На заседании межведомственной комиссии по проведению всероссийской переписи населения рассказали, что в городах Саратовской области не хватает 7,524 тысячи табличек с указанием улиц или домов.

Больше всего в указателях нуждается Балашовский район — 2,449 тысячи штук. На втором месте Энгельсский район — 2,370, на третьем находится Саратов -2,355. В Краснокутском и Балаковском районах также не хватает адресов — 311 и 39 соответственно.

— В целом в регионе нет трех процентов табличек, по нормативам эта доля может достигать десяти процентов. Недостатки должны быть устранены к 1 сентября, — отметил глава Саратовстата Вячеслав Сомов.