Более чем за полгода с участием детей в Саратовской области произошло 176 ДТП. В результате этих происшествий пять детей погибли, а еще 194 получили различные травмы. Об этом сообщает госавтоинспекция по Саратовской области.

Выясняется, что больше всего ДТП с участием детей происходит в августе и сентябре, когда малыши возвращаются с отдыха и забывают о внимательности на дорогах.

Дабы предотвратить количество совершающихся ДТП с детьми, сотрудники ГИБДД с 17 августа по 17 сентября начинают проводить профилактическое мероприятие «Внимание, дети идут в школу!». В течение месяца будет усилен контроль за соблюдением водителями автомобилей правил дорожного движения особенно на дорогах рядом с образовательными учреждениями. Сотрудники госавтоинспекции настоятельно просят родителей еще раз повторить с детьми правила дорожного движения, чтобы избежать происшествий.