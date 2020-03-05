В Саратовской области весной появится более трех миллионов молодых деревьев. Об этом сообщает пресс-служба регионального минприроды.

Ко Дню Великой Победы в регионе планируется высадить 2,96 миллиона сеянцев сосны, дуба, ясеня и других пород. Это будут «Сады памяти» на площади 740 гектаров.

Сейчас специалисты уже разрабатывают «дорожную карту» по высадке с указанием населенного пункта, адреса и координат участка, количества высаживаемых деревьев древесно-кустарниковых пород. В мероприятие планируется вовлечь волонтеров.

Профильное ведомство обеспечивает посадочным материалом, который вырастили на лесных питомниках Саратова. Для его хранения создали снежные базы. Лесники разработают методички по высадке и уходу за саженцами, а также сами помогут процессу.