В УФСИН России по Саратовской области подвели итоги оперативно-служебной, финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности за шесть месяцев 2021 года.

Всего на 1 августа в колониях содержалось свыше 10,6 тысячи человек — 77,8 процента от установленного лимита.

Из них за убийства отбывают наказание около 2,6 тысячи человек, за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков — свыше трех тысяч человек. Около 1,3 тысячи человек — за кражи, более 500 — за разбой, свыше 300 — за умышленное причинение вреда здоровью.

В передачках осужденным, а также посылках и бандеролях изъяли 691,7 грамма наркотиков, 111 литров алкоголя, 161 сотовый телефон.

Центрами трудовой адаптации осужденных в исправительных учреждениях Саратовской области произведено товарной продукции на сумму более 268,5 миллиона рублей.