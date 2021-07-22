На сегодняшнем брифинге по противодействию коронавирусу первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов рассказал о ситуации среди медиков с коронавирусом.

Он отметил, что в 2021 году новой инфекцией на рабочем месте заразились 2,853 тысячи человек и они получили соответствующие выплаты. Еще 2,914 тысячи подали документы.

Скончались 47 медиков, 18 случаев связаны с выполнением служебных обязанностей.