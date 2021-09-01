В текущем году в регионе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжился ремонт трасс, по которым проходят школьные маршруты. Некоторые из них уже отремонтированы, на других работы ещё предстоят, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

—По областным дорогам школьные маршруты проходят в Хвалынском, Энгельсском, Романовском, Петровском и Балаковском районах. В Саратове отремонтировано 19 дорог, ведущих к школам, — сообщают в ведомстве.

Также чиновники отмечают, что ремонт уже закончен на следующих дорогах:

-улица 2-я Садовая — средняя общеобразовательная школа № 6, Саратовский колледж кулинарного искусства;

-улица имени Грибова — средняя общеобразовательная школа № 45 Октябрьского района г. Саратова;

-улица имени Радищева от Советской до Чернышевского- СОШ № 8 Волжского района города Саратова, Национальная татарская гимназия;

-улица Шелковичная от Рахова до Симбирцева — средняя общеобразовательная школа № 6;

-улица Широкая от Мостовая до Девятого мая — СОШ № 52;

-улица имени Тархова от Бардина до Чехова — средняя общеобразовательная школа № 63 с углубленным изучением отдельных предметов, средняя образовательная школа № 61, СОШ №60 им. Героя Советского Союза Батавина,

Аврора общеобразовательная школа;

-улица Ломоносова от проспекта Строителей до 1-й Прокатной — средняя общеобразовательная школа № 48, Со школа Аоп № 4 г. Саратова, открытая ОУ общеобразовательная школа;

-улица Октябрьская от Кузнечная до Мичурина — Гимназия № 4;

-улица 2-й Магнитный проезд с примыканием к улице Танкистов — СОШ № 73;

-улица Соборная от Большой Горной до Соколовой — СОШ № 8.

—Всего, в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется привести в нормативное состояние более 300 километров дорог, — подчеркнули в ведомстве.