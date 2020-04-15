29 студентов ПИУ РАНХиГС стали медалистами победителями и призерами Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» сезона 2019-2020.

По результатам Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» 28 студентов Поволжского института управления РАНХиГС получили статус победителя и призера и один студент стал золотым медалистом Олимпиады.

Студент ПИУ РАНХиГС Мария Силаева по итогам заключительного этапа Олимпиады набрала 93 балла в направлении «Управление персоналом» в категории «Бакалавриат» и была удостоена статуса золотого медалиста! Она поделилась впечатлениями от участия в Олимпиаде.

— Участвуя в олимпиаде «Я – профессионал», я хотела проверить свой уровень знаний и компетенций. В прошлом году мне удалось войти в призеры, тем самым замотивировав себя для участия в следующем сезоне. Я рассчитывала, что улучшу свой результат — так и получилось!

Золотая медаль открыла для меня широкие возможности для дальнейшего обучения — льготы для поступления в магистратуру. А включение в Национальную базу «Я – профессионал» даст мне возможность пройти стажировку в крупной российской компании. В целом участие в этой Олимпиаде дает мощный заряд вдохновения и уверенности в своих силах.

Отдельно хотелось бы поблагодарить профессорско-преподавательский состав кафедры управления персоналом за знания, которые помогли в решении практических задач, и руководство Института за возможность участвовать в Олимпиаде, — говорит студентка.

Победителями Олимпиады в направлении «Государственное и муниципальное управление» стали студенты Никита Лисицкий, Анастасия Шевченко и Екатерина Лихолетова. Статус призера в этом направлении получили Даниил Суков, Константин Ясников, Алёна Ануфриева, Артём Газарян, Екатерина Линькова и Алёна Поторопина.

— Значимость подготовки квалифицированных кадров для государственной и муниципальной службы отмечают сейчас на самом высоком уровне, на это неоднократно обращал внимание в своих выступлениях президент России Владимир Путин. Ректор РАНХиГС Владимир Мау подчеркнул востребованность программ академии в развитии управленческих компетенций, в том числе, в условиях цифровой трансформации и реализации национальных проектов. В этой связи олимпиаду «Я – профессионал» можно назвать «лакмусовой бумажкой» для молодых людей, позволяющей на студенческой скамье оценить уровень своих знаний в профессиональной области. Конечно, в первую очередь, речь идёт о знании законодательства, грамотности, способности генерации решений в заданных условиях. Поэтому это хорошая самопроверка. Желаю участникам следующих сезонов успехов и выражаю благодарность организаторам Олимпиады, — прокомментировала призёр Олимпиады в направлении «Государственное и муниципальное управление», — магистрант института Алёна Поторопина.

В направлении «Управление персоналом» победителями стали Анастасия Камышанская, Елена Иванова, Дарья Подлесецкая и Анастасия Вставская, а статус призера Олимпиады получили Виктория Трофименко, Анастасия Ситникова, Яна Игнатьева, Ксения Климочкина, Анастасия Ростова, Мария Терехина, Анастасия Алымова, Олеся Евсеева, Ирина Зорнина, Екатерина Каткова, Денис Лобанов, Марина Захарова, Анастасия Нимирова и Анастасия Ермакова.

Напомним, что Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС является соорганизатором олимпиады «Я — профессионал» в направлении «Управление персоналом». Заведующий кафедрой управления персоналом ПИУ РАНХиГС Наталья Моисеенко отметила.

— Олимпиада «Я – профессионал» позволяет каждому студенту оценить свои знания, компетенции по решению реальных практических задач в области кадрового менеджмента, так как кейсы для заключительного этапа предоставляются непосредственно работодателями. Олимпиада создает условия для дальнейшего развития, заставляет по-другому посмотреть на учебный процесс, мотивирует на освоение новых форм и методов управления персоналом, — говорит завкафедрой.