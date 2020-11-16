С начала года Региональный оператор отправил почти 30 тысяч SMS-уведомлений должникам за услугу по обращению с ТКО из числа предпринимателей и юрлиц. В итоге каждый должник минимум по два раза получил напоминание о необходимости платить за услугу, если его задолженность возникла более одного месяца назад.

Так, на прошедшей неделе было отправлено почти пять тысяч уведомлений. Чуть меньше половины потребителей, получивших SMS, имеют задолженность менее двух месяцев на общую сумму 23 миллионов рублей. Им напомнили о состоянии лицевого счета и необходимости произвести оплату по договору. Остальные абоненты задолжали более двух месяцев на общую сумму 180,7 миллиона рублей. Они проинформированы о возможности в досудебном порядке произвести оплату с напоминаем, что все расходы по взысканию в судебном порядке относятся на счет ответчика.

— Наша стратегия в работе с забывчивыми предпринимателями имеет свои положительные результаты. Получив SMS-уведомления, буквально на следующий день производится оплата или поступают обращения с вопросами о способах урегулирования задолженности в досудебном порядке. Как показывает практика, перспективы судебного разбирательства и дополнительные расходы заставляют добровольно расплатиться многих должников, — отметил директор Регоператора Михаил Андреев.

Помимо автоматизированной рассылки SMS-уведомлений специалисты по работе с должниками проводят с ними личные беседы, производятся телефонные обзвоны с напоминанием о необходимости платить за услугу по обращению с ТКО, направляются досудебные претензии, выписываются особые долговые квитанции и так далее.

Напомним, что представители юрлиц и предприниматели по всем интересующим вопросам могут обратиться в контакт-центр Регоператора по телефону +7-845-225-64-90.