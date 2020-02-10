По поручению главы города Михаила Исаева будут перенесены почти 300 контейнерных площадок, сообщает мэрия.

Так, мусорные баки, находящиеся на проезжей части и тротуарах должны быть перенесены ближе к жилым домам. В настоящее время уже перемещено более 12 площадок по сбору мусора и пять мест ликвидированы вследствие дублирования.

— Жителям рекомендуем смотреть за объявлениями, где будет находиться новое месторасположение мусорных баков, эту информацию мы будем доносить до населения. Люди будут знать, куда можно будет выносить мусор, — отметила председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» Наталия Даниленко.

Согласно законодательству, у каждого производителя мусора должно быть специально оборудованное место для его сбора, откуда он будет вывозиться. Многие жители согласны, что нужно убить контейнерный площадки с дорог и тротуаров. По их мнению, это портит внешний вид города.