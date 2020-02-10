По поручению главы города Михаила Исаева будут перенесены почти 300 контейнерных площадок, сообщает мэрия.

Так, мусорные баки, находящиеся на проезжей части и тротуарах должны быть перенесены ближе к жилым домам. В настоящее время уже перемещено более 12 площадок по сбору мусора и пять мест ликвидированы вследствие дублирования.

Жителям рекомендуем смотреть за объявлениями, где будет находиться новое месторасположение мусорных баков, эту информацию мы будем доносить до населения. Люди будут знать, куда можно будет выносить мусор, — отметила председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» Наталия Даниленко.

Согласно законодательству, у каждого производителя мусора должно быть специально оборудованное место для его сбора, откуда он будет вывозиться. Многие жители согласны, что нужно убить контейнерный площадки с дорог и тротуаров. По их мнению, это портит внешний вид города.

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