В марте 2020 года грузоотправителями Приволжской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» было оформлено почти 33,5 тыс. электронных перевозочных документов. Клиенты оформили документацию в удалённом режиме, не контактируя с другими

грузоотправителями и железнодорожниками, что особенно важно в сложившейся эпидемиологической ситуации.

ОАО «РЖД» постоянно совершенствует цифровые сервисы в целях повышения уровня их доступности, прозрачности и комфортности для всех клиентов железнодорожного транспорта. Наличие в холдинге бесконтактной цифровой среды позволяет создавать комфортные условия взаимодействия с клиентами.

Функционал автоматизированной системы ОАО «РЖД» АС ЭТРАН позволяет оформлять документы с применением электронной подписи без посещения предприятий компании. В марте 2020 года к системе были подключены 14 новых клиентов. Сегодня в дистанционном формате работают 436 грузоотправителей Приволжской магистрали. Также обращаем внимание грузоотправителей, что для онлайн-заказа услуг в постоянном режиме функционирует электронная торговая площадка «Грузовые перевозки». Кроме того, возможность удалённого заказа, оформления и оплаты железнодорожных перевозок реализована в Едином центре оформления документов.

По всем вопросам, связанным с электронным оформлением документов и порядком организации работы через удаленный доступ, клиенты могут обратиться по телефону: 8-800-755-00-00.