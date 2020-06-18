Специалисты Роспотребнадзора нашли у клещей возбудителей опасных для человека заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В этом году от укусов клещей пострадало 328 человек, в том числе 148 детей. При этом число обратившихся за медицинской помощью взрослых снизилось на 14 процентов, а число детей наоборот выросло на 14 процентов.

Санитарными врачами было исследовано 694 клеща, 352 из которых были взяты в природных условиях. У двух паукообразных были выявлены возбудители гранулоцитарного анаплазмоза человека, у четырех — иксодовый клещевой боррелиоз.