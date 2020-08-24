Стало известно, сколько попрошаек было оштрафовано в Саратове за полгода, об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Начальник городской полиции Андрей Чепурной провел «прямую линию» с жителями Саратова и на протяжении полутора часов разговаривал с ними. Андрею Чепурному успели позвонить 15 саратовцев.

Все сообщения с «прямой линии» были зарегистрированы и переданы для проверки в подразделения УМВД.

Один гражданин пожаловался на неизвестных, просящих милостыню на проспекте Кирова. На одного из «попрошаек» был составлен протокол. С начала года уже 39 человек, просящих милостыню, были оштрафованы.



