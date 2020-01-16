В зону отключения водоснабжения в Саратове попали почти 50 тысяч горожан, сообщает пресс-служба регионального управления по ЧС.

Сегодня, 16 января, в Волжском и Кировском районах Саратова снижены параметры водоснабжения. В зону отключения попало 2,696 тысячи домов разной этажности, в которых проживают 42,432 тысячи человек, в том числе 8,498 детей, 17 социально значимых объектов и семь котельных.

Напомним, сегодня с 1:00 до 24:00 в связи с профилактическими работами от водоснабжения отключены часть Кировского и Ленинского районов.