Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов на сегодняшнем брифинге по противодействию коронавирусу рассказал о заболеваемости новой инфекцией среди беременных женщин.

С начала пандемии диагноз подтвердился у 627 пациенток акушерско-гинекологического профиля, среди них 469 беременных.

В стационарах лежат десять женщин “в положении”, среди них двое в тяжелом состоянии, но без кислородной поддержки. Уровень сатурации составляет у них 95 процентов.

На дому наблюдаются 14 женщин и одна родильница.