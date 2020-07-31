Прокуратура Саратовской области подвела итоги первого полугодия, в результате было выявлено 5,873 тысячи преступника.

Только 14 процентов от общего числа составили женщины. Из общего количества преступников 139 несовершеннолетние.

В основном подростки совершали кражи, угоны и грабежи. Три подростка совершили умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, от действий двух из них наступила смерть потерпевших.

Большее количество преступников являлось рецидивистами – 3,656 тысячи человек. 152 человека из них – опасные и особо опасные рецидивисты.