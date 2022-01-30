Сегодня, 30 января, в работах по уборке областного центра планируется задействовать 5992 дворника и 675 единиц различной техники.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Саратова.

Уточняется, что уборкой дорог и тротуаров занимается 300 спецмашин.

Кроме того, управляющие многоквартирными домами организации привлекли к очистке дворов и крыш 1720 дворников и 88 единиц техники.

Торговые и промышленные предприятия убирают прилегающие территории при помощи 3290 рабочих и 132 спецмашин.

В свою очередь, муниципальные объекты соцсферы расчищают 863 технических работника и 155 единиц техники различной габаритности.