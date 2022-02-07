На территории областного центра продолжается уборка от снега и наледи.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Саратова, минувшей ночью в работах были задействованы 290 единиц техники. За сутки было вывезено почти 12 тысяч кубометров снега.

Сегодня, 7 февраля, в работах на очистке улиц, дворов и общественных пространств задействованы 5895 рабочих и 615 единиц техники:

— дороги федерального, регионального и местного значения убирают 290 единиц техники;

— дворовые территории очищают 1751 дворник и 91 машина спецтехники;

— объекты социальной сферы расчищают 129 единиц техники и 822 технических сотрудника;

— к уборке территорий, прилегающих к объектам торговли и иным организациям, привлечены 105 машин спецтехники и 3083 рабочих.

Работа по очистке города уже дала плоды: утренние пробки не превышают отметки в 5 баллов.