В текущем году прокурорами выявлено 18,299 тысячи нарушений закона при приеме заявлений и сообщений о преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Для сравнения в прошлом году было выявлено меньше -17,394 тысячи. Прокуратура поставила на учет 692 преступления, укрытых сотрудниками полиции. Это на 52 больше, чем в прошлом году.

Речь идет о преступлениях, информация о которых поступила в полицию, но уголовные дела возбуждены не были. Более 95 процентов из них связаны с незаконным отказом в возбуждении уголовного дела, в их числе в основном преступления против собственности.

По результатам прокурорской проверки во внутренние органы направлено 341 требование, внесено 336 представлений. К ответственности привлечены 2,237 тысячи сотрудников полиции, из них семь — руководители либо их заместители.