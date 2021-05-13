Руководитель управления Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова сообщила на сегодняшнем заседании комитета по социальной политике в областной думе о заболеваемости ГЛПС.

Чиновница сообщила, что по результатам лабораторных исследований отловленных на местности рыжих полевок, 22 процентов из них заражены мышиной лихорадкой. Схожие результаты выявлены и у других грызунов.

Это говорит о необходимости продолжать запланированные дератизационные мероприятия.

Напомним, министр природных ресурсов и экологии региона Константин Доронин сообщал о том, что благодаря дератизационным мероприятиям на Кумысной поляне сейчас численность грызунов сократилась там до двух процентов от нормы.

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