Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин на сегодняшнем заседании Саратовской областной думы рассказал о вакцинации от коронавируса.

На 10 февраля запланировано 995,155 тысячи человек, из них 191,806 тысячи — у кого риск заражения связан с работой, 281,548 тысячи человек — с хроническими заболеваниями, иные — 521,801 тысячи.

Организовано 75 прививочных пунктов, пять мобильных в ТЦ “Форум”, “Тау галерея”, “Облака”, “ДК Россия”.

Чиновник отметил, что раньше были проблемы с записью на прививку, но сейчас этого нет.

Уже привито 37,054 тысячи человек, из них 4,795 тысячи медработников, 3,008 тысячи работников образования, 1,744 тысячи работников соцсферы, 83 волонтера, 18,874 тысячи — другие категории граждан.

Полностью завершили иммунизацию 5,94 тысячи человек, мобильные бригады привили 1,015 тысячи человек.