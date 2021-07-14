За прошедшие сутки восемь саратовцев отдали свои деньги мошенникам, в общей сумме обогатив их на 968 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Саратова.

Например, 45-летняя жительница Вольска доверилась незнакомке, которая по телефону пообещала ей хороший заработок в интернет-фирме. Женщина оформила кредит на 109 тысяч рублей и перевела их на счет, указанный мошенницей.

Обещанного заработка женщина так и не дождалась, зато осталась с кредитом. Она обратилась в полицию, где выяснилось, что злоумышленница звонила с московского номера.