В Саратове почти на три недели перекрывают движение на перекрестке улиц Радищева и Гоголя. Об этом сообщили в ПАО «Т Плюс».

Ограничения продлятся с сегодняшнего дня до 18 сентября.

На время работ проезд будет закрыт поочередно.