Домой Рубрики Новости Саратова Почти на три недели перекрывают движение на перекрестке Радищева и Гоголя в... РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Почти на три недели перекрывают движение на перекрестке Радищева и Гоголя в Саратове По Новости Саратова - 30.08.2021 90 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратове почти на три недели перекрывают движение на перекрестке улиц Радищева и Гоголя. Об этом сообщили в ПАО «Т Плюс». Ограничения продлятся с сегодняшнего дня до 18 сентября. На время работ проезд будет закрыт поочередно. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Сгорел деревянный дом в селе под Саратовом Житель Энгельса украл электросамокат и попался Саратовцы пожаловались на странное «обустройство дворов» ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Сгорел деревянный дом в селе под Саратовом Новости Саратова - 30.08.2021 0 Сегодня, 30 августа, ночью пожарным села Питерка поступил сигнал о возгорании в соседнем селе в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Горел двух квартирный... Житель Энгельса украл электросамокат и попался 30.08.2021 Саратовцы пожаловались на странное «обустройство дворов» 30.08.2021 В Ленинском районе Саратова сгорел барак 30.08.2021 Планетарий в Саратове ждет возрождение 30.08.2021