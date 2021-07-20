В Саратовской области вакцинировано около 40 процентов тех, кому положена прививка. Об этом на заседании регионального координационного совета губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Он поручил особое внимание уделить вакцинации студентов саратовских вузов. По его словам, в Саратовской области абитуриентов – 18 тысяч, а всего получают высшее образование порядка 70 тысяч человек. При этом число вакцинированных студентов – лишь 9,5 процента.

— С этой категорией необходимо адресно работать. Скоро молодежь войдет в аудитории, заселится в общежития, будет массово присутствовать в стенах вузов. А значит, нужно принять все меры по санитарной безопасности и профилактике. Хочу на следующем заседании заслушать профильного зампреда Романа Грибова о результатах взаимодействия с руководителями вузов. Мы не можем допустить, чтобы в сентябре и без того сложная обстановка с заболеваемостью усугубилась, — сказал глава региона.