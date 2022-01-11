Пункт приема вторсырья «Вторматик» открылся всего две недели назад. Несмотря на новогодние выходные ответственно относящиеся к вторичным ресурсам жители Энгельса сдали 480 кг макулатуры и пластика на переработку. Сейчас в рейтинге сданного ВМР лидируют макулатура и ПЭТ-бутылки из-под напитков.

«Мы открылись 27 декабря и уже видим отклик от местных жителей. Конечно, сейчас чаще всего сдают макулатуру. Эта экопривычка приобретена нами еще в детстве. За праздничные дни принято 160 кг картона и 260 кг бумаги. Надеемся, что в будущем показатель сданного ВМР будет расти, а количество фракций расширяться. Ведь сдать пластиковые бутылки за плату выгоднее, чем просто выбросить. Со временем «Вторматик» позволит укрепить у людей экологическую культуру по раздельному сбору отходов и их правильной утилизации, а значит больше качественных ресурсов будет возращено во вторичный оборот», — отметил директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Энгельсский объект стал первым экопунктом компании «Ситиматик», где принимают вторичные материальные ресурсы от населения за денежные средства. В пункт можно сдать макулатуру, ПЭТ-бутылки объемом до 5 литров, пленку ПВД, ПНД канистры и флаконы. С более подробной информацией о правилах приема можно ознакомиться в пункте приема вторсырья «Вторматик» в г. Энгельс, ул. Красноярская, 2 или по ссылке https://citymatic.ru/vtormatik.html.

Проект «Вторматик» реализуется Группой компаний «Ситиматик» с конца 2021 года. В рамках него в регионах присутствия Группы устанавливаются специальные площадки приема вторсырья – экопункты. В 2022 году в Саратовской области появятся еще четыре подобных объекта.