Специалисты саратовского ЦУР зафиксировали в Саратове множество обращений жителей по вопросам жилья для многодетных. Об этом сообщает пресс-служба центра.

Саратовцев интересует, ведется ли эта работа и формируются ли наделы для этой категории населения, положенные по закону. Чиновники сообщили, что за 10 лет отдали в пользование более 1,8 тысяч участков.

-На территории Саратова за период с 2012 года по 14 января 2022 года образовано — 2767 земельных участков, предоставлено за весь период — 1843. Саратов для предоставления многодетным гражданам располагает 924 земельными участками (ул. Князевская — 22, ул. Мостовая — 2, пос. Александровка – 900), — ответили в мэрии.