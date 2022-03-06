На основе собранных доказательств 43-летнему мужчине предъявлено обвинение в попытке убийства своей дочери. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Подозреваемый признал вину и раскаялся в содеянном. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, 4 марта из квартиры многоэтажного дома по улице 2-ая Садовая Октябрьского района в больницу была госпитализирована 17-летняя девочка с диагнозом «асфиксия, подозрение на закрытую травму черепа».

Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств.

Расследование уголовного дела продолжается.