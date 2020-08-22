Во время проверки сотрудниками отдела экономической безопасности и полицейскими было выявлено крупное нарушение начальницей почтового отделения Ровенского района, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовкой области.

В ходе проверки было установлено, что начальница отделения почтовой связи периодически «подворовывала» деньги из кассы и другие материальные ценности. За год таких хищений она нанесла ущерб организации в 290 тысяч рублей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело, она дала признательные показания.