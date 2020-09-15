Жительница Ртищевского района Саратовской области лишился возможности защитить свои права в суде из-за не доставленного вовремя письма, сообщает пресс-службу прокуратуры региона.

Заказное письмо из Первого кассационного суда общей юрисдикции в адрес жительницы Ртищевского района прибыло 18 июля. В этот и на следующий день, как следует из письма «Почты России» были неудачные попытки вручения письма адресату. Однако в ходе проверки данных, подтверждающих доставку извещения о необходимости получения письма женщине, установлено не было.

Из-за этого она лишилась возможности защитить свои права в суде.

Прокурором в адрес начальника Ртищевского отделения АО «Почта России» внесено представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. Нарушения были устранены, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.