Прокуратура Саратовской области на системной основе проводит анализ работы по надзору за законностью деятельности органов внутренних дел при осуществлении административного надзора. Он устанавливается судом для предупреждения совершения лицами преступлений и других правонарушений, оказания на них индивидуального профилактического воздействия в целях защиты государственных и общественных интересов.

Отметим, что за первые шесть месяцев 2021 года под административным надзором находилось 2,421 тысячи человек.

По фактам уклонения лиц от административного надзора, а также неоднократного несоблюдения установленных судом ограничений возбуждено 182 уголовных дела. Для рассмотрения в суд направлено 170 таких дел, виновные осуждены.

За это предусматривается штраф в размере до 60 тысяч рублей или лишение свободы на срок до года.