В декабре 2020 года специалисты Регоператора зафиксировали существенный рост оплаты услуги по обращению с ТКО со стороны должников, в сравнении со среднемесячной собираемостью. Регоператор в прошедшем году начал активную судебно-претензионную работу с населением, в первую очередь с теми потребителями, которые ранее не оплачивали услугу ни разу. Именно данная категория решила войти в новый год без долгов, а также без дальнейшей переплаты в виде пени и иных штрафных санкций.

Напомним, что с 1 января 2021 года прекратилось действие введенного Правительством РФ моратория на начисление пени на сумму долга за коммунальные услуги, включая обращение с ТКО.

— В декабре мы зафиксировали рост платежей примерно на 20 процентов от средней месячной собираемости. Это связано оплатой теми потребителями, которые ранее накопили существенную задолженность. Должники получили соответствующие уведомления и досудебные претензии и не стали откладывать оплату на наступивший год, — заявил директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Напомним, в случае неоплаты коммунальной услуги по обращению с ТКО, неприятным дополнением к сумме задолженности является обязанность оплатить пени и расходы, связанные с принудительным взысканием. Так, за каждый день просрочки платежа штраф составит 1/300 ставки рефинансирования ЦБ в период с 31-го по 90-й день просрочки, а после 91 дня – 1/130 ставки от невыплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.

Одним из наиболее эффективных способов взыскания становится получение судебного приказа, по которому сумма задолженности может быть списана как с банковской карты неплательщика, так и с его банковского счета. Приставы в качестве меры воздействия на должников также могут наложить арест на имущество и временно ограничить выезд до полного погашения задолженности.