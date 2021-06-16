11-12 июня в рамках международного проекта «Паруса духа» в Балакове Саратовской области прошел второй инклюзивный парусный фестиваль «Паруса Духа Волжской Венеции 2021». Он реализуется в двадцати странах мира уже 10 лет.

На мероприятие прибыли гости из Севастополя, координаторы проекта из Калининграда, а также волонтеры-инвалиды из Саратова. Фестиваль проходил в течение двух дней и собрал более сотни людей с ограниченными возможностями из разных уголков Саратовской области.

В первый день эксперты организации «Белая трость Севастополь» провели практический семинар «Уроки инклюзивного общения», который был направлен на развитие навыков общения с людьми, живущими с инвалидностью. Также в этот день прошел круглый стол на тему «От адаптивного к инклюзивному: культура, спорт и туризм» и соревнования по петанку.

Главное событие – парусная регата – развернулось в День России на судоходном канале в районе Новой пристани. На волжские просторы вышли четыре яхты с инклюзивными командами. На берегу яхтсменов встречали и провожали волонтеры, которые были очень внимательны к каждому участнику. Путешествие под парусами стало для них серьезным испытанием, но все они получили незабываемые впечатления.

— Эмоции невероятные! Я впервые ходил под парусом, это было действительно здорово. Порадовала погода, правда хотелось бы больше попутного ветра. Но для себя решил твердо: обязательно приму участие в следующей регате, – поделился впечатлениями участник инклюзивной команды Антон Морозов из Энгельса.

Яркие выступления ребят из детско-юношеской спортивной школы по водным видам спорта, любителей авторской песни, танцевальных коллективов, а также угощения и горячий чай – все это ожидало гостей праздника на берегу.

Церемонию открытия посетил глава Балаковского района Сергей Грачев. Он выразил надежду на то, что фестиваль станет доброй многолетней традицией. Завершением второго дня стало посещение участниками соревнований по спидвею среди юниоров на стадионе «Труд».

— Такие мероприятия, как «Паруса Духа», формируют в нашем обществе новую культуру, культуру взаимодействия человека с инвалидностью со здоровым обществом. Благодаря Балаковской АЭС мы смогли привлечь больше внимания к этой проблеме. Мы – люди с инвалидностью – хотим общаться, хотим быть частью открытого общества, – отметила одна из организаторов фестиваля, президент «Белая трость Севастополь» Александра Лазарева.

В этом году, в честь 10-летнего юбилея проекта, такие фестивали запланированы в четырех городах-спутниках АЭС: Волгодонск в Ростовской области, Заречный в Свердловской области, Калининград и Балаково. Следующим городом, в котором пройдет праздник, станет Калининград.