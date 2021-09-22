Сегодня, 22 сентября, в Новоузенском районе Саратовской области в школьном автобусе скончался 13-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по области.

Это произошло после окончания школьных занятий в одной из школ Новоузенска. Мальчик проживал в поселке Ближний. В пяти километрах от поселка Ближний ребенок почувствовал себя плохо. Сопровождающий детей учитель вызвал медиков. Прибыв на место, они констатировали смерть ребенка.

Сейчас устанавливается точная причина смерти мальчика и проводится комплекс мероприятий для установления обстоятельств случившегося.