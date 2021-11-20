Смертельное ДТП с участием несовершеннолетнего произошло вечером 19 ноября в Лысогорском районе Саратовской области.

Как сообщили в региональном СУ СКР, у села Невежкино насмерть разбился 13-летний мальчик.

Школьник взял без спроса у матери автомобиль «ВАЗ-2106» и поехал на нем кататься вместе с другом-ровесником.

Ребята решили поменяться местами, и за руль сел друг юного угонщика.

Выехав за село, примерно в 3-х километрах от него, приятель школьника не справился с управлением и врезался в столб.

В результате аварии «шестерка» опрокинулась.

Тяжёлые травмы в ДТП получил сам угонщик, который сидел в момент столкновения на месте пассажира рядом с начинающим водителем.

Мальчик был госпитализирован, однако врачи оказались бессильны: школьник скончался.

В настоящее время проводится проверка. Следователи проверяют версию о большем количестве пассажиров в автомобиле в момент трагической аварии.

Фото: СКР