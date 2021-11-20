Смертельное ДТП с участием несовершеннолетнего произошло вечером 19 ноября в Лысогорском районе Саратовской области.
Как сообщили в региональном СУ СКР, у села Невежкино насмерть разбился 13-летний мальчик.
Школьник взял без спроса у матери автомобиль «ВАЗ-2106» и поехал на нем кататься вместе с другом-ровесником.
Ребята решили поменяться местами, и за руль сел друг юного угонщика.
Выехав за село, примерно в 3-х километрах от него, приятель школьника не справился с управлением и врезался в столб.
В результате аварии «шестерка» опрокинулась.
Тяжёлые травмы в ДТП получил сам угонщик, который сидел в момент столкновения на месте пассажира рядом с начинающим водителем.
Мальчик был госпитализирован, однако врачи оказались бессильны: школьник скончался.
В настоящее время проводится проверка. Следователи проверяют версию о большем количестве пассажиров в автомобиле в момент трагической аварии.
Фото: СКР