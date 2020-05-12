В Екатериновском районе будут судить 17-летнюю девушку за кражу денег с карты пациентки больницы. Об этом сообщает СУ СКР.

Следствие считает, что во время лечения в стационаре в декабре прошлого года 35-летняя женщина оставила банковскую карту на тумбочке у кровати в медучреждении, что заметила юная злоумышленница. Злоумышленница взяла ее и переписала реквизиты, после чего положила обратно.

Позже через мобильное приложение сельчанка отоварилась за счет соседки по палате на 6,942 тысячи рублей.

Потерпевшая сообщила в полицию о списании денег. Правоохранители заподозрили несовершеннолетнюю девушку в злодеянии и вызвали ее на допрос, где она признала свою вину и возместила ущерб.

Сейчас на нее завели уголовное дело и направили в суд.