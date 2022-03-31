В Балакове завершено расследование уголовного дела по обвинению 25-летней женщины в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Так, вечером 15 января текущего года 25-летняя девушка с сожителем находилась в квартире многоэтажного жилого дома по улице Заречной. Между ними возник конфликт из-за ревности молодого человека, после чего последний забрал ее мобильный телефон.

Тогда злоумышленница схватила нож и ударила им в грудь своего парня. Испугавшись содеянного, она вызвала бригаду скорой помощи, но пострадавший скончался на месте.

Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной смерти потерпевшего стало колото-резаное ранение грудной клетки с повреждением сердца.

Обвиняемая признала вину, в содеянном раскаялась. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.