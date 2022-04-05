Гибель пенсионера случилась в понедельник, 4 апреля в Саратовской области.

74-летний мужчина провалился под лед и утонул, — сообщили в региональном СУ СКР.

По предварительным данным, двое друзей, 74 и 81 лет, решили порыбачить на Волге, но внезапно ушли под лед у поселка Вязовка Саратовского района.

Несчастный случай произошел примерно в 10 утра, во время перехода через Волгу.

81-летний рыбак смог выбраться из воды, после чего сообщил о случившемся очевидцам.

Утонувшего рыбака пришлось доставать водолазам облспаса.

Назначены экспертизы, проводится проверка.