В Лысогорском районе в отношении 74-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело за убийство своего сына. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Накануне вечером, 27 апреля, между 74-летним мужчиной его 42-летним сыном возник конфликт. Находясь у себя дома, отец вооружился ножом и ударил им в грудь противника. «Скорую» вызвала мать пострадавшего, однако мужчина скончался по пути в больницу.

Пенсионера задержали и предъявили обвинение в убийстве. Расследование уголовного дела продолжается.