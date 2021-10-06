В Саратовский региональный исполком ОНФ поступило обращение от жителей Аткарска, которые просят позаботиться о труженице тыла Валентине Степановой. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Дом женщины расположен в овраге, а трубу, отводившую дождевую воду от дома, соседи сдали в чермет перед продажей своего участка.

Сообщается, что в свои годы пенсионерка вынуждена самостоятельно рыть траншеи для отведения воды от дома. Вместе с ней живет сын-инвалид.

—Мы незамедлительно связались с администрацией, направили письма на главу района, где попросили помочь Валентине. Но до сих пор никакой реакции не получили. Глава муниципалитета, видимо, не найдет в плотном графике 20 минут, чтобы лично разобраться в ситуации, — отметил Шаров, руководитель регионального штаба ОНФ.